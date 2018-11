Banca Generali, raccolta netta da inizio anno supera 4,3 miliardi

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzatocon un saldo da inizio anno di oltre 4,3 miliardi. La forte volatilità delle ultime settimane ha penalizzato gli strumenti gestiti spingendo i risparmiatori verso le soluzioni più difensive come la liquidità e il risparmio amministrato (295 milioni nel mese e 2,4 miliardi da inizio anno).Nelsi è registrato un crescente interesse verso i prodotti strutturati, come le cartolarizzazioni di soluzioni alternative e i collocamenti sul primario (raccolta netta nel mese di 70 milioni) che traggono vantaggio dalla situazione di elevata volatilità.Parte di queste continuano ad essere offerte all'interno del servizio di consulenza evoluta che, anche in un mese difficile, registra nuovi contratti per 65 milioni.