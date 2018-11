Bonus bebè, dalla Manovra niente proroga. Stop nel 2019?

(Teleborsa) -misura assistenziale di sostegno alla natalità introdotta nel 2015, che prevede un contributo annuo di 960 euro alle famiglie con nuovi nati. Infatti,la cui validità "scade" al termine dell'anno corrente. Senza proroga dell'attuale regime, da gennaio prossimo niente soldi.Sulla questione è intervenuto il, che ha annunciato come la misura sarà inserita nell'attuale testo tramite un emendamento. "La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della qualeche miri a tenere conto e, a superare, talune inefficienze che erano emerse nella precedente versione", le parole dell'esponente della Lega. Dunque resta da vedere in quale forma il bonus sarà riproposto tra gli emendamenti, che possono essere presentati entro il prossimo 15 novembre.Se venisseil bonus prevede l'erogazione di 960 euro annui, quindi 80 euro al mese, per i nuovi nati a famiglie che abbiamo un, raddoppiati laddove l'Isee sia inferiore ai 7 mila euro.Inizialmente valido per i nati nel periodo 2015-2017 per i primi tre anni di vita del bambino, l'incentivo è stato. Resta viva però l'ipotesi di una, sempre legato all'Isee e