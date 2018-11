Carige riduce le perdite. Non escluse fusioni dopo rafforzamento patrimoniale

Banca Carige

(Teleborsa) - Non solo misure di rafforzamento patrimoniale al vaglio del Consiglio di Amministrazione ditenutosi oggi, 12 novembre. Il CdA ha infatti approvato anche il bilancio dei primi nove mesi dell'anno, chiusi con unIl dato spiega l'Istituto ligure, "è stato, che sconta il recepimento nel terzo trimestre della verifica effettuata sul portafoglio creditizio e la cessione, nonché il, che hanno determinato la, precludendo di fatto la possibilità di raggiungere il target di utile netto fissato dal piano 2017-2020 per l'esercizio in corso".Ilrisulta positivo e in crescita del 65,8% su base annua a 36,7 milioni di euro (44,4 milioni al netto dell’effetto IFRS9), "grazie ad una sostanziale tenuta dei ricavi e al continuo controllo sulle voci di costo".Banca Carige, che congiuntamente ai conti ha diffuso i dettagli del rafforzamento patrimoniale , sottolinea che "la complessiva operazione di ripatrimonializzazione consente al management della banca di".