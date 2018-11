Debole Piazza Affari con le borse europee. Corre TIM. Sospesa Carige

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio, penalizzate da. L'attenzione degli operatori resta concentrata sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina , sull' outlook più debole sulla crescita globale , ma anche sull' Italia che entro domani, 13 Novembre, dovrà inviare la legge di bilancio , a Bruxelles.Sul mercato Forex, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,64%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 60,45 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota 306 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.negozia un +0,02%.è stabile -0,16%. Sottotono-0,27%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,52% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+3,50%) e(+0,71%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,74%),(-1,44%) e(-1,26%).di Milano, troviamo(+4,42%): a spingere il titolo è il progetto del Governo, favorevole all'integrazione in un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber Il rialzo dei prezzi del petrolio, infiamma(+2,30%). Bene tra le altre blus chips,(+2,14%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,66%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,62%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,41%.del FTSE MidCap,(+3,78%),(+1,05%),(+0,69%) e(+0,67%). Giù, -4,33%.