Il comparto del commercio in Italia è di poco in territorio negativo (-0,48%), netto calo registrato da Netweek

settore vendite al dettaglio

EURO STOXX Retail

FTSE Italia Retail

comparto vendite al dettaglio europeo

small-cap

Netweek

CHL

Unieuro

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dal. Si muove in territorio negativo l'Ilha terminato gli scambi a quota 129.326,51, in calo di 623,66 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilvale 486,51, dopo aver aperto a 491,92.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,15%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,42%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,13%.