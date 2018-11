Il Settore automotive dell'Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi (-2,00%)

settore automotive dell'Italia

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 181.868,09 con una perdita di 3.716,91 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 456,55, dopo una partenza a 461,98.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,81%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,84%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,63%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,54%.Tra le azioni del, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,46%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,29% sui valori precedenti.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,88%.