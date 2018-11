In flessione il settore infrastrutture e impiantistica (-1,03%)

comparto beni industriali a Milano

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

grande capitalizzazione

Atlantia

CNH Industrial

Prysmian

mid-cap

Sias

ASTM

Cerved Group

Beghelli

Biancamano

Ambienthesis

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha avviato la seduta a 30.835,36, in discesa di 315,81 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 787,18, dopo aver avviato la seduta a 790,46.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,52% sui valori precedenti.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.Tra leitaliane, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che mostra un disastroso -6,36%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,76%.Affonda, con un ribasso del 2,72%.