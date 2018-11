L'indice delle aziende sanitarie si è mosso verso il basso (-1,70%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha chiuso la giornata a quota 143.993,34, perdendo 2.487,75 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per ilche scivola a quota 769,57, dopo un avvio di sessione a 784,36.Nel, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,26%.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,62% sui valori precedenti.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,38%.Tra ledi Piazza Affari, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,33%.