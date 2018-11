Premio Innovazione a Gesac

(Teleborsa) - Gesac,, ha vinto il Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi 2018 di Confcommercio per la categoria "Innovazione nel turismo", il più importante riconoscimento italiano dedicato all'innovazione.Il premio, giunto alla sua decima edizione, è un'iniziativa promossa dalla Presidenza della Repubblica e organizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia, ed è rivolto a tutte le imprese e startup con idee innovative nell'organizzazione del lavoro e nel modello di business.Gesac è stata premiata per avere introdotto, nell’ambito dell’implementazione dei servizi ai passeggeri, la tecnologia chatbot, l’innovativa interfaccia multilingua concepita per migliorare la customer experience dei viaggiatori in aeroporto.Il chatbot, realizzato a Febbraio 2018 da Zoro.Ai, start up milanese della quale Citel Group, è in grado di offrire informazioni relative allo stato dei voli e ai servizi aeroporttuali H24. Il chatbot consente una comunicazione bidirezionale con gli utenti in grado di simulare una normale conversazione umana e offrire un'assistenza personalizzata con azioni push mirate e diversificate per ogni singolo viaggiatore.