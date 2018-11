SACBO entra nel programma ELITE

(Teleborsa) -, entra nella piattaforma internazionale per la crescita ELITE, il programma internazionale delnato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.SACBO è tra le 35 le nuove società italiane che entrano oggi inda oltre 30 Paesi nel mondo.SACBO SpA è una società di diritto privato a cui è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti all’interno dell’aeroporto, in forza di una convenzione sottoscritta con ENAC nel marzo 2002. Attraverso una società interamente controllata (BGY International Services), SACBO effettua anche attività di handling, che comprende la prestazione di servizi a passeggeri, merci e vettori aerei., sottolinea che l’per SACBO. A partire dalle opportunità di networking con aziende di primaria rilevanza e occasioni di visibilità presso investitori istituzionali. Per la nostra società è inoltre un importante momento di formazione e sviluppo di capacità manageriali necessarie per affrontare in modo rapido ed efficace le attività di sviluppo pianificate per i prossimi anni.perché siano amministrate e gestite con i massimi livelli di efficienza e produttività, continuando a realizzare gli utili necessari a sostenere gli investimenti previsti e garantire alla popolazione che fa riferimento alla catchment area, resa sempre più flessibile dalle forme di intermodalità, una mobilità via aerea che consente di allargare l’internazionalizzazione del territorio e la progressiva espansione delle relazioni con gli altri Paesi".dichiara che, che rappresenta un nuovo punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi. "In soli sei anni ELITE è diventato un programma globale che copre oltre 30 Paesi e che ha come obiettivo quello di accelerare il processo di crescita e internazionalizzazione delle aziende. Abbiamo definito un nuovo modello di relazione con gli imprenditori, dove le esigenze dell’impresa sono al centro e dove si privilegia il contenuto alla forma, la semplicità alla burocrazia. Abbiamo un atteggiamento neutrale e indipendente rispetto alle scelte di finanziamento e apertura al mercato dei capitali da parte delle aziende siano esse la quotazione, l’emissione di un bond, l’apertura a un private equity".