TIM, Governo scende in campo per la rete unica. Titolo corre in Borsa

Telecom Italia

(Teleborsa) - Il titolo, si conferma capofila tra le blue chips di Piazza Affari e mostra un rialzo di oltre 4 punti percentuali, a 0,5398 euro, dopo aver raggiunto il massimo intraday 0,549 euro.A fare da assist alle azioni della compagnia telefonica, è ilche si è espresso favorevolmente all'. Tra i principali sponsor dell'operazione, ilche, pare, avrebbe già incassato l'appoggio di, azionista di TIM con una quota vicina al 5% e di Open Fiber socio paritetico al 50% con Enel, pare destinata ad avere un ruolo centrale nella partita.Gli investitori guardano anche al, mentre tornano voci su una "sfiducia" per i risultati della gestione dell', ( riconfermato dal nuovo board formato da Elliott ), dopo l'lo scorso settembre.da quando Elliott ha preso il controllo del CdA all'assemblea del 4 maggio" - affermava in una nota la società francese, maggiore azionista del gruppo di telecomunicazioni con una quota del 24% - .: dal 4 maggio il prezzo delle azioni è crollato del 35%, al livello più basso degli ultimi cinque anni, mentre Elliott il 9 aprile prometteva un raddoppio del prezzo" nei prossimi due anni. ": il diffondersi di rumors (incluso l'addio dell'Amministratore Delegato) sta causando un malfunzionamento dannoso per l'attività e i risultati di TIM. Vivendi rimane convinta del significativo potenziale di sviluppo dell'azienda".