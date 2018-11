Tiscali, Fastweb alza la posta per Fixed Wireless Access

Tiscali

(Teleborsa) - Raggiunto l’per la. Quest'ultima, si legge in una nota,oggetto dell’acquisizione, continuando così a fornire servizi LTE FWA ai propri clienti in aree di digital divide esteso e, allo stesso tempo, servizi ultrabroadband basati sulla rete FTTx di Fastweb per aumentare la propria copertura di rete fissa in Fibra a livello nazionale, concentrandosi sempre di più sul core business di offerta retail.Il, di cui(di cui 50 milioni di euro nel 2018 e 80 milioni di euro nel 2019),da 4 a 5 anni e. "Il prezzo aggiuntivo riconosciuto a Tiscali rispetto ai termini convenuti a luglio, riflette la recente rinegoziazione degli accordi e rafforzerà il piano di rilancio di Tiscali" spiega la società sarda ricordando che il- subordinato alla conclusione della procedura di asseverazione del piano di ristrutturazione – èNegli ultimi giorni le azioni Tiscali hanno guadagnato molto terreno in Borsa per via di indiscrezioni relative al possibile miglioramento dell'offerta da parte di Fastweb