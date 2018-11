Andamento positivo per il comparto finanziario in Italia (+1,34%), slancio per CIA

Settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 10.642,91 in guadagno dell'1,34%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 355,59, dopo aver avviato la seduta a 353,17.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,65%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,98% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,39%.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,38%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,08%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,24%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 6,90%.Bene, con un rialzo dell'1,69%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,65%.