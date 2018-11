(Teleborsa) - Rendimento in calo per i, con scadenza, risultato pari all'1,98%, mentre, con scadenza, ha riportato un rendimento del 3,9%.L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 3,75 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi per la scadenza a 3 anni e 1,25 miliardi per quella ventennale.