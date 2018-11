Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Tonfo di Tokyo dopo il finale negativo di Wall Street sulla debolezza dei titoli tecnologici.In Europa si attende con ansia la risposta del governo italiano alla Commissione Ue sulla Manovra 2019 , che Bruxelles ha chiesto ripetutamente di modificare.L'viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.201,9 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%.Invariato lo, che si posiziona a 306 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,46%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,47%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36% mentreavanza dello 0,66%.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,37%),(+0,86%) e(+0,71%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,79%),(-0,54%) e(-0,49%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,70% mentre è in corso il CdA.. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,59%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,43%.avanza dell'1,43%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,07%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18% nonostante l' accordo con ADNOC . Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.del FTSE MidCap,(+2,71%),(+1,27%),(+1,01%) e(+0,95%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,47%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.