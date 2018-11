Brillante il settore servizi per la finanza (+1,95%), seduta effervescente per Banca Generali

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 2,46 punti.Intanto ilha guadagnato l'1,95%, dopo un inizio di giornata a 74.065,09.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,65%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,98%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,83%.Tra le medie imprese quotate sul, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,08%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,24%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,69% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,65% sui valori precedenti.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,77%.