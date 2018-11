CAD IT, cresce la marginalità nei nove mesi

CAD IT

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il terzo trimestre 2018 con undi 15,5 milioni di Euro rispetto a 13,8 milioni di euro relativi al terzo trimestre 2017. L’ Ebitda (margine operativo lordo) è di 3,4 milioni di Euro (2,2 milioni di Euro nel terzo trimestre 2017) mentre l'Ebit (risultato operativo) è di 2,2 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro nel terzo trimestre 2017).Ildel trimestre attribuibile ai soci della controllante,, è di 1,2 milioni di Euro (0,7 milioni di Euro nel terzo trimestre 2017).dell’esercizio 2018, il valore della produzione è di 47,4 milioni di Euro (43,4 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2017). L’ Ebitda è di 8,7 milioni di Euro (6,8 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2017) mentre l'Ebit è di 5 milioni di Euro (2,5 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2017).Ildel periodo attribuibile ai soci della controllante,, si attesta a 3,6 milioni di Euro (1,9 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2017).LaConsolidata del Gruppo al 30 settembre 2018 è attiva per 14,2 milioni di Euro, rispetto a 19 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2018 e a 0,7 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2017.Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT ha deliberato di procedere all', proseguendo la politica di espansione nel mercato europeo ed in particolare in quello spagnolo. L’operazione sarà completata nel corso delle prossime settimane