Geox, ricavi in calo nei primi 9 mesi

Geox

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati di 672,4 milioni, in calo dell'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2017.La società spiega in una nota che i ricavi sono stati "impattati da fattori legati al completamento dell'ottimizzazione della rete dei negozi monomarca, alle scelte prudenti volte al miglioramento della qualità e della marginalità del brand nella distribuzione multimarca e alle sfavorevoli condizioni climatiche"."il management ipotizza la conferma della diminuzione del fatturato annuale in un intervallo compreso tra il -6% e il -7% e un livello di redditività prima degli oneri atipici ( Ebitda adjusted ) del 5% circa, con poi ammortamenti sostanzialmente in linea con il 2017".