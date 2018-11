I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street

(Teleborsa) -, come evidenziato dall'sui principali indici a stelle e strisce.Wall Street potrebbe dunque tentare il rimbalzo dopo la sessione nera della vigilia , complice anche ile alcuni. Secondo voci di stampa i negoziatori cinesi si starebbero preparando a volare a Washington per preparare il meeting tra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente della Cina Xi Jinping che si terrà in occasione del prossimo G20 in Argentina.Vuota l'agenda macroeconomica odierna in una settimana sostanzialmente priva di dati macroeconomici.A meno di mezz'ora dall'opening bell il derivato sull'S&P500 avanza dello 0,32%, quello sul Nasdaq dello 0,45% mentre i futures sul Dow Jones guadagnano lo 0,19%.