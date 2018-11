Il settore automotive dell'Italia inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+3,12%)

settore automotive dell'Italia

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 182.258,09 e ha chiuso a 187.535,92, balzando del 3,12% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 465,8 dopo un avvio a quota 456,65.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,08%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,79%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,63% sui valori precedenti.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,67%.Tra i titoli adel comparto automotive, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,61%.