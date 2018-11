Il settore beni personali a Milano in tono rialzista (+1,31%), exploit di Titanmet

indice dei beni personali italiano

EURO STOXX Personal & Household Goods

comparto degli articoli casalinghi in Italia

comparto beni personali e casalinghi europeo

Moncler

Ferragamo

mid-cap

Technogym

Geox

Brunello Cucinelli

bassa capitalizzazione

Titanmet

Stefanel

Emak

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 76.487,39 per portarsi a quota 76.997,31, con un guadagno di 992,86 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha terminato gli scambi a 849,54, dopo aver avviato la seduta a 837,35.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,65%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,35%.Tra leitaliane, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,60%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,86% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,64% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 6,36%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,08%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,19%.