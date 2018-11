Il settore beni personali a Milano marcia in positivo (+1,41%), slancio per Titanmet

Indice dei beni personali italiano

EURO STOXX Personal & Household Goods

comparto degli articoli casalinghi in Italia

comparto beni personali e casalinghi europeo

grande capitalizzazione

Moncler

Ferragamo

Luxottica

Ftse MidCap

Technogym

OVS

Brunello Cucinelli

small-cap

Titanmet

Stefanel

Aeffe

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 76.487,39, e si è poi portato a quota 77.072,38, in aumento dell'1,41% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in territorio positivo a 843,53, dopo aver avviato la seduta a 837,35.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,52% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,77%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,51%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,65%.Vola, con una marcata risalita del 3,03%.Brilla, con un forte incremento (+2,13%).Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,73%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,81%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,34%.