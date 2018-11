Il settore infrastrutture e impiantistica marcia in positivo (+1,02%), corre Interpump

Comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 30.304,88, e si è poi portato a quota 30.507,77, in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 788,42, dopo aver avviato la seduta a 778,71.Tra i titoli del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,41%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,89%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,55%.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,82%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,20%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,09%.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,87%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,34%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,21%.