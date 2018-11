Il settore viaggi e intrattenimento inverte la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi (+1,88%)

settore viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 3,46 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 39.483,51, dopo un esordio a 38.864,7.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,35%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,76%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,58%.