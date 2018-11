IMMSI chiude i 9 mesi con utili in forte aumento

IMMSI

(Teleborsa) - Ilchiude i primi nove mesi al 30 settembre 2018 con risultati in forte crescita, in termini di ricavi e redditività ed un indebitamento in riduzione. A sostenere i conti, che ha annunciato risultati in forte crescita e prospettive molto confortanti , ma risultano positivi anche i numeri del settore navale, presidiato da Intermarine.La holding di partecipazioni riporta al 30 settembre ricavi consolidati(+5,5% a cambi costanti) rispetto al pari periodo del 2017.A livello operativo, c'è unaa 176,2 milioni di euro,(+1,9%) e dell'Ebit a 92,4 milioni di euro (+14,1%), mentre il risultato ante imposte è positivo per 60,9 milioni di euro.Il periodo chiude con unpari adi euro che registra una in crescita del 20,1% sul 2017.a –821,7 milioni euro, in miglioramento rispetto ai -858,9 milioni al 31 dicembre 2017 ed ai -843 milioni al 30 settembre 2017.