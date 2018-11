L'indice delle società High Tech italiane inverte la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi (+2,65%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

Ftse SmallCap

Tiscali

Exprivia

TAS

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 47.014,92, balzando del 2,65% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 8,41 punti, dopo un avvio a quota 457,72.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,21%.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 30,50%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,51%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.