Limita le perdite Wall Street

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,40%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, resta piatto lo, con chiusura su 2.722,18 punti. Sulla parità il(+0,03%); poco sotto la parità lo(-0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,59%) e(+0,45%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,39%) e(-0,68%).Tra i(+1,59%),(+1,32%),(+0,83%) e(+0,80%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,25%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,34%.Tra i(+8,02%),(+5,15%),(+2,83%) e(+2,67%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,97%.In apnea, che arretra del 2,49%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,86%.