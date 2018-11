Manovra, Tria: il tasso di crescita non si negozia

(Teleborsa) - "", puntualizza il ministro dell'Economia e delle Finanze,, in una nota emessa stamane (13 novembre 2013) per smentire voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico "Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal Governo", assicura il ministro nel giorno in cui il Governo invierà la risposta sulla Manovra alla Commissione Ue , che ha chiesto ripetutamente di modificare la legge di bilancio 2019.In tensione il presidente dell', secondo il quale "questa manovra non è la prima che ci preoccupa. Si assomma ad altre: oltre 50 leggi di bilancio dello Stato. Perché il debito pubblico è nato e cresciuto costantemente in oltre mezzo secolo e, a ogni anno che allo stock del debito pubblico se ne assomma un'altra aliquota, la preoccupazione cresce, se non altro in progressione aritmetica".