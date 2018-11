TIM diffida Vivendi da diffusione notizie "false e fuorvianti"

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - E' scontro tra. Con riferimento alle dichiarazioni diffuse dal socio della compagnia telefonica tramite alcuni suoi portavoce e mediante apposito comunicato stampa, nonché con riferimento ad un articolo su www.WanSquare.com a firma di Yves de Kerdrel e intitolato “Elliott manipule maintenant les comptes de Telecom Italia” (“Elliott manipola adesso i conti di Telecom Italia”), TIM precisa in un comunicato quanto segue.1.di TIM attualmente in carica:rassegnate al fine di evitare la revoca di una parte di essi chiesta in considerazione di gravi carenze di governance;- è interamenterispetto ai fondi di investimento gestiti da Elliott;(designato dal socio Vivendi), il quale aveva accettato di rimanere in carica a condizione che fosse confermato (come in effetti è accaduto) il piano industriale approvato dal precedente CdA, sotto la direzione e il coordinamento di Vivendi e composto per la maggioranza da consiglieri designati da quest’ultima.2.da lui stesso predisposto in coordinamento con il socio Vivendi,intermedio di gestione al 30 settembre 2018.3.o al fallimento della nuova governance, come insinuato da Vivendi,4. Quanto alla dichiarazione di Vivendi di “deplorare” la decisione di non convocare l’assemblea dei soci per procedere al rinnovo dei revisori, TIM precisa che trattasi di dichiarazione non veritiera (non avendo ancora il CdA assunto una decisione a tale riguardo) e fuorviante (attesa l’inesistenza di alcuna norma che imponga la nomina dei revisori in data anteriore all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018)."TIM diffida quindi il socio Vivendi, WanSquare e il sig. Yves de Kerdrel dal diffondere ulteriori notizie false e fuorvianti, che hanno l’unico effetto di danneggiare la società e tutti i suoi azionisti formulando in proposito ogni più ampia riserva" conclude il comunicato.