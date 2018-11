Vodafone Italia, clienti 4G e fibra in forte crescita nel semestre

(Teleborsa) - In un mercato sempre più competitivo e sfidante, Vodafone Italia ha chiuso il semestre al 30 settembre 2018 conin calo del 6,4% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Ad influenzare la performance sul mercato italiano hanno concorso il ritorno alla tariffazione mensile e l'accesa competizione sul segmento mobile, parzialmente compensati dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa Consumer ed Enterprise.A livello operativo, l’ EBITDA si attesta a 1.080 milioni di euro, pari al 37% dei ricavi totali.Il numero diraggiunge quota, in(+1,9 milioni di clienti).da servizi disono pari a(+7,9%) grazie ad una crescita dei clienti a 2,8 milioni, di cui 2,6 milioni in banda larga (+13,7% o 316 mila clienti in più).I clienti che hanno scelto laraggiungono quotarispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (+550.000 clienti). I servizi in fibra sono disponibili in 1.795 città italiane, di cui 35 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo, attraverso la partnership con Open Fiber.La copertura dellaraggiunge ildella popolazione in 7.241 comuni, mentre prosegue lo sviluppo dellache è ora disponibile in, di cui 17 a 1Gig bit al secondo . A ottobre 2018 Vodafone ha lanciato la, la nuova generazione di rete che anticipa il 5G, e supera la soglia di 1 Gigabit al secondo.Va ricordato che Vodafonedisponibili nell'ambito dell'indetta dal Mise. Questo investimento consentirà a Vodafone di consolidare la leadership, mentre prosegue a ritmo serrato lacon l'obiettivo di coprire l’80% entro dicembre 2018.A giugno è stato lanciato, il second brand di Vodafone, che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, mentre a settembre la compagnia ha completato la copertura del 100% dei propri siti 4G con tecnologia(Narrowband Internet of Things).