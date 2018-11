ADR, nuovo appuntamento con la cultura all'Aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) - Torna all'Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci Lìbrati , l’iniziativa culturale promossa da), in collaborazione con l’associazione culturale Mecenate 90, presieduta dal sociologo Giuseppe De Rita, e il Centro per il libro e la lettura del Mibact.Ospite illustre del terzo incontro,, vice direttore del Corriere della Sera, per presentare il suo ultimo libro. L'autore ha illustrato ai viaggiatori in transito nell'area di imbarco B il suo ultimo lavoro: "Prove tecniche di resurrezione. Come riprendersi la propria vita", partendo da un itinerario personale per giungere a una proposta estesa a tutti: avviare un percorso di 'perdita' per riconquistare se stessi. "La curva della felicità è una U e quando ti sembra di aver toccato il fondo puoi veramente risorgere" sostiene Polito nel libro.L'incontro, organizzato nel corner dedicato alla manifestazione del Terminal 1, è stato condotto da, 35enne autore romano, in un gioco di contrapposizioni di età diverse della vita, che ha divertito e appassionato i passeggeri presenti che si sono affollati intorno ai due scrittori.