Affitti brevi, aumenta la domanda per i mesi freddi

(Teleborsa) - L'inizio della stagione invernale promette bene per il business degli affitti brevi in Italia: le prenotazioni di alloggi per i mesisono cresciute del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Lo rileva l’ultimo studio di CaseVacanza.it secondo cui uno dei dati più interessanti dell’analisi riguarda gli: nel 2018, la loro domanda per la stagione autunnale e invernale in Italia risulta aumentata del 15% rispetto al 2017.Laregistrata per ogni prenotazione invernale è pari a 676 euro per un soggiorno medio di 4 notti, cifra rimasta invariata rispetto al 2017.Per il periodo da ottobre a dicembre, la classifica delle province più prenotate risulta quasi interamente occupata da aree di montagna. A eccezion fatta per. Al primo gradino del podio si trova la provincia di Trento, seguita da quella di Torino che, rispetto alla stessa graduatoria del 2017, ha guadagnato quattro posizioni.