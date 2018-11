Borse asiatiche in calo, fa eccezione il rialzo di Tokyo

(Teleborsa) - Si muovono all'insegna della debolezza le principali borse d'estremo oriente dove fa eccezione la borsa di Tokyo che termina gli scambi in positivo. A scatenare le vendite, ha contribuito la, sulla scia deiha portato a casa un rialzo dello 0,16% a 21.846,48 punti. Segno più anche per il più ampio paniere Topix salito dello 0,17% a 1.641,26 punti.Giù le borse cinesi, conin ribasso dello 0,98% e Shenzhen dello 0,82%. In calo anche-0,59%.Debole Seul -0,15% seguita da Taiwan (-0,56%), Kuala Lumpur (-0,48%), Singapore (-0,65%) e(-0,54%). Segno più invece per Jakarta (+1,01%).segna un +0,26% mentre Sidney cede l'1,69%.