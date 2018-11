Francia, inflazione in crescita a ottobre

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione in Francia nel mese di ottobre.Secondo l', i prezzi al consumo sono saliti su base annuale del 2,2%, come previsto nella stima preliminare e dalle attese degli analisti.Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva dello 0,1%, confermando la stima preliminare e le attese. Il dato si confronta con il -0,2% registrato a settembre.Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato un aumento dello 0,1% mensile, come previsto nella stima preliminare e, del 2,5% su base annuale. Ad agosto la crescita era stata del 2,6%.