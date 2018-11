Frena la produzione nelle fabbriche giapponesi

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare del, l'indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser sceso dello 0,4%, nel mese di settembre, dopo il -1,1% di agosto e delle stime degli analisti.Su base annua il dato non destazionalizzato della produzione è indicato in calo del 2,5%.Le consegne sono scese del 2% rispetto al mese precedente, mentre le scorte sono indicate in aumento dell'1,2%. La ratio delle scorte dovrebbe attestarsi a +2,4%.