Giù il comparto del commercio in Italia (-2,14%)

settore vendite al dettaglio

EURO STOXX Retail

FTSE Italia Retail

comparto vendite al dettaglio europeo

mid-cap

MARR

bassa capitalizzazione

CHL

Netweek

Unieuro

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'Ilha aperto a 131.392,31 in diminuzione di 2.819,86 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in calo a 490,74, dopo aver avviato la seduta a 491,09.Tra leitaliane, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,93% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.