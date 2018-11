In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,81%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che archivia la seduta a 2.701,58 punti, in calo dello 0,76%. In ribasso il(-0,89%), come l'S&P 100 (-0,8%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-1,37%),(-1,29%) e(-1,13%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,90%) e(+0,51%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%.Sensibili perdite per, in calo del 2,03%.scende dell'1,75%.(+4,16%),(+2,72%),(+2,55%) e(+2,54%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,28%.In apnea, che arretra del 3,36%.Poco mosso, che mostra un +0,07%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.