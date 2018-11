L'indice siderurgico a Piazza Affari si muove in territorio negativo (-1,51%), rosso per Intek Group

indice italiano delle azioni siderurgiche

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 33.267,37 in diminuzione di 508,72 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 353,24 dopo aver avviato la seduta a 354,55.Tra le azioni più importanti dell'indice siderurgico di Milano, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,53%.Tra i titoli adel comparto siderurgico, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,67% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, composto ribasso per, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.