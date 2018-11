Mondadori riduce la perdita nei nove mesi. Giù il titolo

Gruppo Mondadori

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell'esercizio 2018 ilha registrato, principalmente per la performance dell’area Periodici Italia determinata dalla prosecuzione dei trend negativi dei mercati di riferimento a livello diffusionale e pubblicitario. Il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2018 è redatto coerentemente al principio IFRS 5 - specifica la società - esponendo i valori relativi a Mondadori France nella voce “Risultato delle attività in dismissione" , considerando che il buon esito della negoziazione comporterebbe l'uscita del Gruppo Mondadori dal mercato francese dell'editoria periodica., rispetto ai 31,2 milioni del 30 settembre 2017., attestandosi a -209,3 milioni di euro rispetto ai -256 milioni del 30 settembre 2017, per effetto della positiva generazione di cassa del Gruppo per circa 47 milioni di euro.: Alla luce della discontinuità relativa alle attività francesi, del contesto di riferimento attuale e dell’andamento della gestione nei nove mesi dell’anno, le stime per l’esercizio 2018, precedentemente comunicate al mercato, prevedono per il perimetro delle attività in continuità:rispetto al 2017 per maggiori componenti non ordinarie negative.(55/60 milioni di euro includendo anche le attività in dismissione)., principalmente per la performance dell’area Periodici Italia derivante dai trend negativi dei mercati di riferimento.