Opening bell intonata a Wall Street

(Teleborsa) -che torna a salire dopo le perdite registrate ieri 13 novembre. Mercati americani in salute dopo la diffusione del dato relativo all, che si è mostrata in crescita in linea con le attese e ai massimi da 9 mesi. In calendario nel pomeriggio il dato sulle, tema caldo dopo che l'Arabia Saudita ha valutato l'ipotesi di ridurre le esportazioni . Per quanto riguarda il fronte commerciale,, con le due delegazioni che sondano il terreno in vista dell'incontro tra Trump e Xi Jinping previsto per fine novembre a Buenos Aires.Dunque variazioni con, che mostra sul, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lo. Sale ilpoco sotto la parità lo(-0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,34%),(+0,97%) e(+0,93%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,94%.Tra i(+2,97%),(+1,71%),(+2,62%) e(+1,54%).Tra idel Nasdaq 100,(+4,21%),(+3,14%),(+2,70%) e(+3,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.