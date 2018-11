Piazza Affari fanalino di coda in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -conche segue la scia ribassista e. Dopo l'apertura positiva,che prosegue la seduta in rosso.In primo pianoE' in corso a Londra una, che dovrebbe definire, dopo mesi di trattative con Bruxelles, idall'Unione da parte del Regno Unito. La premier Theresa May aspetta il via libera da tutti i ministri per approvare la bozza di intesa dei negoziati.Si aspettava anche laalla bocciatura, da parte dell'Unione Europea, della manovra di bilancio. La maggioranza ha confermato che, senza modifiche, nonostante la Commissione ne avesse richiesto una correzione.mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,131. L'resta su 1.202,3 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,87%.Avanza lo, che si porta a 308 punti base, evidenziando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,48%.piccola perdita per, che scambia con un -0,57%, tentenna, che cede lo 0,25%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%.; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 20.996 punti. In ribasso il(-0,87%), come il FTSE Italia Star (-1,8%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,99%),(+0,54%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,03%),(-2,73%) e(-2,29%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,62%.Svettache segna un importante progresso del 2,31%.Vola, con una marcata risalita del 2,15%.Brilla, con un forte incremento (+2,1%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,76%.Sensibili perdite per, in calo del 3,27%.In apnea, che arretra del 3,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,83%),(+3,18%),(+2,39%) e(+1,57%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -17,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 15,85%.Affonda, con un ribasso del 5,51%.Crolla, con una flessione del 3,90%.