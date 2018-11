Prevalgono le vendite per l'indice delle società High Tech italiane (-1,16%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 47.621,39 in calo dell'1,16%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 464,41, in prossimità della chiusura di ieri.Nel, composto ribasso per, in flessione dell'1,43% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,89% sui valori precedenti.In caduta libera, che affonda del 2,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -2 punti percentuali.