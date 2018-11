Si muove in territorio negativo il settore infrastrutture e impiantistica (-0,98%), in forte calo Datalogic

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 30.291,98, in diminuzione di 298,96 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 780,82, dopo aver avviato la seduta a 786,3.Tra i titoli del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,15%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 13,49% sui valori precedenti.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,03%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 5,27% sui valori precedenti.In caduta libera, che affonda del 5,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,52 punti percentuali.