SIAS svela i conti. Nominati nuovi vertici

SIAS

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con(+3,51% su base omogenea). In aumento dell'8,22% i “ricavi netti da pedaggio”, a 64 milioni di euro.L'indebitamento finanziario netto rettificato al 30 settembre 2018 risulta pari a 1.216,3 milioni di euro, in miglioramento di 178 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018.Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Società Iniziative Autostradali e Servizi ha deliberato, in un'ottica di continuità con quanto effettuato nei precedenti esercizi,(in crescita del 10% rispetto all'acconto sui dividendi relativo all'esercizio 2017) per ciascuna delle azioni aventi diritto, per un controvalore complessivo di circa 37,5 milioni di euro.Inoltre il Board, preso atto delle dimissioni presentate da Stefania Bariatti dalla carica di Presidente, ha provveduto a, che ha conseguentemente rimesso le deleghe di Amministratore Delegato;Vice Presidenti della Società;nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale.