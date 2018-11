Stati Uniti, inflazione cresce in linea con stime mercato

(Teleborsa) -nel mese di ottobre anche se si colloca aiSecondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, ihanno registrato unadopo il +0,1% di settembre,degli analisti., in linea con le attese, e superiore al 2,3% indicato per il mese di settembre.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato unrispetto al +0,1% del mese precedente, e si colloca in linea con le attese. Il, sotto il 2,2% precedente ed atteso.