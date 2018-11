Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

S&P-500

Amplifon

(Teleborsa) -, concentrate sugli sviluppi della Brexit , con la premierche a mano a mano vede sgretolarsi il governo. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'Sostanzialmente stabile l', che si ferma a 1,131. L'resta su 1.212,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,35%), raggiunge 57,01 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a 314 punti base, con un lieve rialzo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,88%, terminando la seduta a 20.791 punti. Negativo il(-0,99%), come il FTSE Italia Star (-1,8%).In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,01 miliardi di euro, dai 1,96 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 2,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 3,34 miliardi.222 sono le azioni scambiate: tra queste, 161 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 47 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 14 azioni del listino milanese.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,18%) e(+0,55%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,33%),(-2,23%) e(-2,02%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,27%.Buona performance per, che cresce dell'1,22%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,77%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -5,12%.In caduta libera, che affonda del 3,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,41 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,28%.Tra i(+4,31%),(+3,08%),(+1,95%) e(+1,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -10,12%.Sensibili perdite per, in calo del 7,94%.In apnea, che arretra del 6,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,70%.