Cinema, il governo vara la norma "anti-Netflix": film prima in sala, poi lo streaming

(Teleborsa) - I film dovranno essere distribuitie poi su tutte leLo stabilisce il contenuto del decreto che porta la firma diMinistro dei Beni culturali.ha annunciato il ministro nel videomessaggio inviato alla presentazione della ricerca Agis/Iulm- Da molti è stata già ribattezzata la norma. In realtà si tratta del cosiddettoovvero quello che ridefinisce le regole e i tempi per la permanenza dei film nelle sale cinematografiche e il loro passaggio sulle tv e sulle piattaforme online.. In questo modo invece, aggiunge,Nello stesso tempo, chiarisce, "stiamo intervenendo con altri strumenti in aiuto delle sale".