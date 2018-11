ENAC scrive a Ue: individuare servizi minimi in prezzo biglietto

(Teleborsa) - I Direttori Generali delle autorità per l’aviazione civile di Italia, Francia, Germania e Spagna hanno inviato una richiesta alla, volta a colmare un attuale "gap normativo", per individuare alcuni servizi minimi che le compagnie aeree devono includere nel prezzo del biglietto aereo.La richiesta - spiega l'ENAC in una nota - nasce da iniziative e pratiche commerciali di alcune compagnie aeree, soprattutto low cost, come, che richiedono una risposta da parte della Commissione Europea e dalle singole autorità nazionali. Glipromotrici dell’iniziativa, sono quelli di "assicurare il corretto funzionamento del sistema e di evitare il deterioramento della qualità dei servizi" forniti ai cittadini.Secondo, e i Direttori Generali degli altri firmatari della lettera, infatti, si tratta di "questioni che vanno oltre la protezione dei diritti del passeggero" prevista dagli attuali regolamenti europei (Regolamento 261/2004 e Regolamento 1107/2006), ma che "", tra cui: bagaglio a mano e da stiva incluso nel prezzo del biglietto; larghezza e passo minimi tra i sedili; assegnazione obbligatoria e gratuita del posto adiacente a un minore o a una persona con mobilità ridotta con cui si viaggia.I Direttori Generali dei quattro Paesi, hanno pertanto chiesto alla Direzione Generale per la Mobilità e il Trasporto della Commissione Europea, Henrik Hololei, di "", al fine di ", poiché la trans-nazionalità del mercato dell'aviazione civile richiede che qualsiasi azione condotta sia di natura europea"."Si tratta diche hanno di recente approvato un regolamento che disciplina, per la prima volta, alcune delle questioni sopra citate stabilendo, ad esempio, una larghezza minima del sedile o la distanza minima tra sedili" - sottolinea il-. La liberalizzazione del mercato - aggiunge - ha "indiscutibilmente comportato benefici sociali, economici e di coesione territoriale in tutta Europa. Riteniamo, però, che alcuni servizi, tra cui quelli oggetto della richiesta alla Commissione Europea, siano connessi alla dignità del passeggero e non possano essere lasciati totalmente alla discrezionalità del mercato e degli interessi economici delle compagnie". L’- conclude Quaranta -per tutte le compagnie che operano nell'Unione Europea".