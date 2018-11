Fisco, entrate tributarie e contributive +2,1% in 9 mesi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi delle entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso un aumento di(+2,1 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La crescita registrata è la risultante trae l’incremento, in termini di cassa, delle entrate cLo rende noto il(MEF) nel consueto bollettino, dove si legge che nei primi nove mesi del 2018 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a(+5.738 milioni di euro, pari a +1,8 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a(+2.633 milioni di euro pari a +1,5 per cento).(+3.105 milioni di euro, pari a +2,1 per cento).