Gamenet

(Teleborsa) -Group ha acquistato, dall'8 al 9 novembre 2018, n.al prezzo medio di 8,1544 euro per azione per un controvalore complessivo di 53.504,72 euro.Il Gruppo ha comunicato, inoltre, di aver completato il programma di buy-back e di aver acquistato azioni proprie per un numero complessivo di 500.000, pari all’1,67% del capitale della Società al prezzo medio ponderato di 8,4784 euro per azione per unesborso complessivo di 4.239.201,79 euro.